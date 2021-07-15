В Ставрополе пенсионерка перевела мошеннику почти полмиллиона рублей

В Ставрополе 69-летняя женщина перевела мошеннику почти полмиллиона рублей. Пенсионерка рассказала в полиции, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

По его словам, с ее счетом проводятся незаконные операции и, чтобы сберечь деньги, нужно перевести их на «резервные» счета. Горожанка перевела на указанные счета около полумиллиона рублей.

Спустя время она поняла, что стала жертвой злоумышленника и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Администрация Ставрополя обращается к пенсионерам города с просьбой, никогда не забывайте о бдительности!

- Не переводите деньги незнакомцам, кем бы они ни представились. Не сообщайте свои личные данные, данные банковских карт, коды из смс-сообщений, ПИН-коды и CVV-коды неизвестным людям.