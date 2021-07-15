Инстаграм главы Невинномысска «заговорил» на китайском

Билингвистические тексты для Instagram-аккаунта главы Невинномысска пишет его сын Михаил, обучающийся в Шанхайском государственном университете.

Загадочный пост разместил глава Невинномысска в своем Instagram-аккаунте. На страничке Михаила Миненкова появился необычный видеоролик с комментарием на китайском языке.

Оказалось, глава города рассказал в посте о приемной компании НГГТИ - Невинномысского государственного гуманитарно-технического института. В образовательное учреждение сейчас набирают студентов на направления подготовки бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Поэтому главный герой видео читает рэп на крыльце института, посвященный возможностям, которые открываются перед студентами вуза.

В этом году в НГГТИ набирают будущих педагогов, юристов и психологов. Обучение возможно на бюджетной и коммерческой основе по лояльной стоимости.

Кстати, билингвистические тексты для Instagram-аккаунта главы Невинномысска пишет его сын Михаил, обучающийся в Шанхайском государственном университете.