В КБР началась доследственная проверка после утопления мальчика в реке

В Кабардино-Балкарии началась доследственная проверка после утопления 4-летнего ребенка в реке Баксан. Ранее мы опубликовали видео, как двое мужчин выловили мальчика из воды и вынесли на берег, но вернуть его к жизни им не удалось. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СУ СКР по республике, трагедия произошла в городе Тырныауз 14 июля 2021 года. Неподалеку от многоквартирных домов, рядом с рекой, играла группа малолетних детей без присмотра.

- Один из них подошел близко к воде и, потеряв равновесие, упал в воду. Тело ребенка был обнаружено в двух километрах ниже по течению, - комментируют в ведомстве. - В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства гибели ребенка. Проверка продолжается.