На Ставрополье ежегодная выплата детям войны увеличена на 40%

Депутаты Думы Ставрополья 15 июля на заседании утвердили решение об увеличении с 2022 года размера выплаты «детям войны» и последующей ежегодной индексации этой меры поддержки.

Напомним, что краевой закон «О детях войны» был принят в 2018 года, в его рамках предоставляется ежегодная региональная выплата в размере пяти тысяч рублей. Размер выплаты со следующего года увеличится до семи тысяч рублей или на 40%.

В 2021 году на предоставление выплаты из бюджета края выделелили 692 млн рублей. На будущий год эта сумма составит около 853 млн рублей.

В нашем регионе на получение выплаты имеют право более 130 тысяч представителей старшего поколения, родившихся на территории СССР, не достигших совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающих на Ставрополье.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье объем доходов и расходов краевой казны возрастет на 8 миллиардов рублей. В частности, 1,8 миллиарда рублей направят на инициированную президентом РФ выплату пособий семьям с детьми в возрасте от 3-х до 7 лет.

В соответствии с одним из тезисов ежегодного Послания губернатора, в этом году будет увеличено до 5 тысяч рублей «школьное» пособие для многодетных семей. Средства должны быть выплачены уже в августе, что позволит подготовить к новому учебному году 64,5 тысячи школьников.