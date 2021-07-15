Фото: банка "Уралсиб".

Университет бизнеса Уралсиб проведет вебинар для предпринимателей «Тестирование ниши: гипотезы и декомпозиции». Предприниматель, основатель 7 компаний в сферах логистики, строительства, консалтинга, пиломатериалов, онлайн-обучения Елена Белякова выступит 22 июля в 11:00 (по мск). Длительность эфире – 1, 5 часа.

- Спикер расскажет, как найти нишу для себя и подобрать новое выгодное направление для существующего бизнеса, как проверить будущий спрос – актуальность выбранного направления, - говорят в банке. – Кроме того, участники узнают, с чего начать тестирование ниши, как правильно прогнозировать желаемый результат, что контролировать, считать и какие выводы делать?

Во время конференции спикер также расскажет, как уже на этапе стартапа правильно проанализировать составляющие бизнеса, как начинать и грамотно пробовать те направления бизнеса, в которых нет опыта, как рассчитать допустимые вложения на тестирование и начать действовать уже сегодня.

Участие в вебинаре бесплатное, необходимо только зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

- По итогу вебинара участники получат практические навыки построения гипотез, а бонусом – шаблон «Расчет финансовой декомпозиции», - уточняют в банке.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров YouTube канале Университета бизнеса Банка Уралсиб.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»