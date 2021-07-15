На Ставрополье русло реки Джемуха расчистят к осени 2021 года

Река Джемуха протекает в Минераловодском городском округе Ставропольского края. Ее русло сильно загружено бытовыми отходами, поваленными деревьями и т.д. Поэтому власти поручили подрядчику заняться расчищением ее русла.

Участок работ проходит по нескольким населенным пунктам: от поселка Змейки до поселка Евдокимовки. Закончить планируют к осени этого года.

Напомним, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров утвердил план программы против паводков до 2030 года. На это из регионального бюджета направили более 5,3 миллиардов рублей.