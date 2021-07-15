Власти Ставрополья увеличили "школьные" пособия в 4 раза в 2021 году

Заместитель председателя краевого правительства, министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко заявила, что в 2021 году из регионального бюджета выделят 260 млн рублей для увеличения "школьных" пособий в 4 раза.

Такие пособия направляют многодетным семьям для подготовки к школе: закупке формы, канцелярских товаров и учебников.

- По инициативе губернатора региона Владимира Владимирова выплата денежной компенсации многодетным семьям при подготовке детей к школе увеличена, ее размер - 5 тыс. рублей. На это будет направлено более 260 млн рублей. Выплаты получат более 64,5 тыс. школьников, - заявила Калинченко.

На сегодняшний день в Ставропольском крае больше 41 тысячи многодетных семей, в которых растут более 136 тысяч детей. Также власти увеличили ежегодную выплату детям войны на 40%.