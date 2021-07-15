Спасатели Чечни вторые сутки ищут подростка, который пропал на реке Терек

В МЧС России по Чечне рассказали, что спасатели совместно с сотрудниками МВД и волонтерами ищут пропавшего 15-летнего мальчика. Он исчез 13 июля, с тех пор от него никаких вестей.

- На реке Терек идут поиски 15-летнего подростка, пропавшего 13 июля. В операции задействована группировка в составе 256 человек, 5 единиц техники и 6 плавательных средств, в том числе сотрудники МЧС и МВД, а также волонтеры, - сказано в сообщении.

Сейчас специалисты обследуют береговую линию в радиусе нескольких километров, выставлены круглосуточные наблюдательные посты. Кроме того, ведутся поиски на плавсредствах в русле реки.

Худшая версия, что мальчик утонул. Однако спасатели продолжат работу, пока не найдут подростка.