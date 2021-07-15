Улицу Добролюбова в Ставрополе перекроют для транспорта 16 июля

В мэрии Ставрополя предупредили об ограничении движения по улице Добролюбова 16 июля. В это время будут работать с тепловыми сетями, поэтому с 8:00 до 20:00 въезд транспорта будет запрещен.

- Специалисты заменят 25 метров изношенного трубопровода. В связи с этим 16 июля здесь временно прекратят движение автотранспорта. Участок от улицы Ленина до улицы Комсомольской закроют с 8:00 до 20:00 мск, - сказано в сообщении.

Объехать закрытый участок можно по улицам Маяковского, Комсомольской и по переулку Чкалова.