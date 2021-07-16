На Ставрополье к 16 июля от коронавируса скончались 7 человек

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Так, за сутки скончались еще 7 человек, у которых болезнь проходила в тяжелой форме.

Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших на Ставрополье от ковида достигло 1780.

За прошлые сутки в крае скончались также 7 человек. Уже почти неделю эта цифра, к сожалению, не меняется.

- Эффективная защита от вируса - вакцинация. Прививку против COVID-19 на Ставрополье сделали уже 474 тысячи человек. Кампания по иммунизации продолжается. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.