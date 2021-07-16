На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 245 человек

На Ставрополье к сегодняшнему утру из-под меднаблюдения выписан еще 161 выздоровевший пациент. В целом в крае болезнь победили уже 55 151 человек. Тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции продолжается.

Вчера подтверждены новые факты заражения. Так, за сутки заболело еще 245 человек. Об этом 16 июля сообщил Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм. Число зараженных на Ставрополье достигло 60241.

Ранее сайт stav.kp.ru писала, что в регионе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За вчерашний день скончались еще 7 человек. Всего в крае скончались 1780 человек.

- Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – обратился Владимир Владимиров к жителям региона.