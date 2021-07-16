В Ставрополе 17 июля развернется ярмарка выходного дня

В Ставрополе 17 июля по традиции развернется ярмарка выходного дня. На этот раз она откроется на проспекте Кулакова, 35.

Ярмарка будет работать с 08:00 до 16:00. Покупателей ждет большой выбор сыров и молочной продукции, кондитерских и хлебобулочных изделий, плодоовощной продукции, колбасных изделий и мясных деликатесов, меда, рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города 16 июля.

Вся продукция производится фермерскими хозяйствами Ставропольского края. По словам организаторов ярмарки, цены приятно удивят гостей и жителей краевого центра.