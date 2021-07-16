Ставропольцу, насмерть сбившему подростка, ужесточили срок

Фото с места ДТП: УГИБДД по СК

Краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Кантемиру Б*. Мужчину судили за нарушение ПДД, повлекшее смерть человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В июле 2020 года подсудимый ехал с превышением скорости по дороге, соединяющей хутор Перевальный и село Нагутское. На одном из участков Кантемир Б. выехал на встречную полосу и насмерть сбил 15-летнего школьника Илью. А после он пытался скрыться с места преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры.

- Изначально виновным себя выставлял 71-летний отец подсудимого. Но после ряда экспертиз и опроса свидетелей, которые оказались на месте ДТП в первые минуты, стало понятно, что это ложь. Спустя полгода Кантемир Б., объявленный в федеральный розыск, сдался полиции, - ранее рассказывал источник "КП-Ставрополь".

Минераловодский городской суд приговорил мужчину к 3 годам колонии-поселения и лишению водительских прав на два года.

- Сторона государственного обвинения не согласилась с постановленным приговором суда первой инстанции, посчитав его несправедливым и незаконным из-за чрезмерной мягкости назначенного наказания, в связи с чем принесла апелляционное представление в Ставропольский краевой суд. По результатам рассмотрения представления прокурора судебной коллегией по уголовным делам принято решение об удовлетворении его доводов, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кантемиру Б. дали 6 лет тюрьмы колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

РАНЕЕ МЫ ПИСАЛИ

Бизнесмен с криминальным прошлым, насмерть сбивший ребенка, получил смешной срок

Отец подсудимого пытался взять вину сына на себя [подробности]