В Ессентуках мошенник пообещал сделать мужчине массаж, взял 310 тысяч рублей и пропал

- Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любопытная история произошла в Ессентуках. Там 46-летней житель увидел в интернете объявление об оздоровительном массаже. Мужчина позвонил по указанному номеру, чтобы записаться на сеанс.

Во время общения специалист убедил клиента перечислить сразу оплату за услугу. Мужчину, вероятнее всего, ничего не смутило, так как он перевел сразу 310 тысяч рублей.

За эти деньги он хотел получить оздоровительный массаж. Что именно входило в услуги специалиста, неизвестно. Однако житель Ессентуков так и не смог насладиться процедурой.

Специалист больше на связь не выходил. Расстроенный клиент понял, что его обманули, и обратился с заявлением в отдел внутренних дел.

Сейчас правоохранители устанавливают личности и местонахождения злоумышленника. По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.