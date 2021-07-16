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Происшествия16 июля 2021 12:45

На Ставрополье заключенный забросал сотрудника колонии камнями

Молодой человек не захотел выполнять правила внутреннего распорядка
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Инцидент произошел 24 июня в исправительной колонии № 6 в Кировском районе Ставрополья. Там отбывал наказание за разбой 26-летний парень.

Молодой человек не захотел выполнять правила внутреннего распорядка. Он, выражая открытый протест, высказал в адрес сотрудника исправительной колонии оскорбительные слова и угрозы применения насилия.

После чего подобрал с земли камни, которые бросил в сотрудника.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства.