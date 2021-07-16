В Чечне таможенники изъяли из продажи 400 кг БАДов с сибутрамином

Сотрудники Северо-Кавказской таможни пресекли попытку сбыта 400 кг биологически активных добавок, содержащих сильнодействующее ядовитое вещество сибутрамин.

Сибутрамин был внесен в список сильнодействующих и ядовитых веществ еще в 2007 году. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

По факту контрабанды сильнодействующих веществ против подозреваемого возбудили уголовное дело. Герою публикации грозит до 12 лет колонии со штрафом в размере до 1 млн руб. либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье таможенники изъяли почти тонну санкционных помидоров. 900 килограммов томатов из Турции они обнаружили на одном из рынков Пятигорска.