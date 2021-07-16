Власти Ставрополья пополнили дорожный фонд на 1,3 млрд и побили рекорд

В пресс-службе губернатора региона сообщили, что в 2021 году дорожный фонд пополнят на 1,3 миллиарда рублей. В общей сумме фонд составит 12,6 рекордных миллиардов рублей. Так много средств на комплексный ремонт дорог еще не выделяли.

- Федеральная поддержка и темпы работы экономики региона позволили увеличить краевой бюджет. Мы использовали эту возможность, что расширить поддержку людей, помочь социальному развитию Ставрополья, улучшить инфраструктуру. Даже сегодня - в не самых простых условиях - наш регион решает задачи роста, - заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Напомним, Ставрополье активно работает в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и программы "Развития транспортной системы". Городские и сельские дороги подтягивают под федеральные нормативы, проводя комплексный ремонт.

На трассах не только меняют асфальтовое покрытие, но устанавливают новые знаки и светофоры, приводят в порядок обочины и пешеходные зоны и т.д.