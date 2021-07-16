Полиция Ставрополья задержала второго участника запрещенного "Правого сектора"

Сотрудники правоохранительных органов Ставропольского края задержали еще одного участника украинского "Правого сектора" (организация, запрещенная в РФ). Экстремист скрывался от полиции, после того, как его соучастника поймали.

Во время обыска у арестованного Владимира Рудакова нашли ножи и огнестрельное оружие без лицензии. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о поимке еще одного экстремиста. Весной 2021 года этот мужчина записал аудиосообщение о добровольном вступлении в экстремистскую организацию "Правый сектор", дав присягу на верность.

Против обоих мужчин возбудили уголовные дела об организации деятельности экстремистской организации.