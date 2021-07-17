За полгода почти 140 тысяч туристов посетили Кисловодск

В министерстве туризма Ставропольского края рассказали, что за первые шесть месяцев 2021 года в Кисловодск приехало почти 140 тысяч туристов. Показатель в два раза превысил число приезжих за аналогичный период пендемийного 2020 года.

Средняя загрузка санаториев города-курорта за это время составила 70%. На настоящий момент в здравницах Кавказский Минеральных Вод практически нет мест - все занято. По данным администрации Кисловодска, сейчас в санаториях отдыхают больше 7 тысяч человек.

А курортный сбор города-курорта за полгода составил около 50 миллионов рублей, подчеркнул и. о. министра туризма региона Кирилл Реут.

Сейчас особо актуальны программы постковидной реабилитации пациентов в санаториях. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что федеральная программа будет базироваться на здравницах Ставропольского края. Она отметила профессионализм медицинских работников.