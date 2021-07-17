На Ставрополье отец-одиночка воспитывает шестерых детей от 6 до 16 лет

В управлении по информполитике Ставропольского края рассказали, что в регионе отец-одиночка воспитывает сразу шестерых детей. Младшему - 6 лет, старшей дочери - 16.

Семья живет в поселке Темижбекском, ее знает весь Новоалександровский округ. Глава семейства - Александр Фаткин - получил два образования. Сначала он выучился на летчика, затем на управленца. Так получилось, что он остался без жены и с шестью детьми на руках.

- Для каждого наступает время, когда надо подумать о смысле жизни. А он - в детях. Это самое большое на свете счастье, - рассказал отец.

Примечательно, что до 45 лет Александр не имел детей. Он уже на пенсии, а в воспитании ему помогает родная бабушка ребят.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала об увеличении пособий для многодетных семей. Например, размер "школьных" выплат увеличили в четыре раза.