На ремонт 2 км дорог Минераловодского округа в 2021 году выделили 27 млн рублей

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщили, что в Минераловодском округе починят 2,5 километра дорог за 27 миллионов рублей. Работы пройдут по программе "Развитие транспортной системы".

Ремонт коснется участка трассы М-29 "Кавказ"- Средний - Новокавказский.

- Сейчас на участке завершили обустройство выравнивающего слоя и слоя покрытия из асфальтобетонной смеси. Ведем работы по укреплению обочин песчано-гравийной смесью. Полностью ремонт объекта планируем завершить к концу года, - заявил глава ведомства Евгений Штепа.

В Ставропольском крае проводят комплексный ремонт дорог. То есть не просто меняют асфальтовое покрытие, а обустраивают обочины, устанавливают бордюры, новые дорожные знаки, светофоры, остановки и т.д.