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Экономика17 июля 2021 18:07

Железноводск возглавил рейтинг самых благоприятных для инвестиций территорий Ставрополья

Этому поспособствовала открытость местных властей для бизнеса
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Министерство экономического развития Ставропольского края составило рейтинг муниципалитетов, которые обеспечивают наиболее благоприятные условия для инвестиционных проектов.

На первом месте оказался Железноводск с показателем в 78,8%. Это самая благоприятная территория для инвесторов. Здесь строят множество парков, гостиниц и других объектов.

- В планах - выполнение поручения губернатора края Владимира Владимирова о создании нового санаторно-курортного района на 7 тысяч койко-мест, что увеличит емкость нашего курорта в два раза, - рассказал мэр города-курорта Евгений Моисеев.

Также он отметил, что Железноводск стали лидером из-за открытого диалога властей с бизнесом, режима "одного окна", цифровизации, роста частных и государственных инвестиций в городскую среду, строительства новых туристических объектов.