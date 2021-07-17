Железноводск возглавил рейтинг самых благоприятных для инвестиций территорий Ставрополья

Министерство экономического развития Ставропольского края составило рейтинг муниципалитетов, которые обеспечивают наиболее благоприятные условия для инвестиционных проектов.

На первом месте оказался Железноводск с показателем в 78,8%. Это самая благоприятная территория для инвесторов. Здесь строят множество парков, гостиниц и других объектов.

- В планах - выполнение поручения губернатора края Владимира Владимирова о создании нового санаторно-курортного района на 7 тысяч койко-мест, что увеличит емкость нашего курорта в два раза, - рассказал мэр города-курорта Евгений Моисеев.

Также он отметил, что Железноводск стали лидером из-за открытого диалога властей с бизнесом, режима "одного окна", цифровизации, роста частных и государственных инвестиций в городскую среду, строительства новых туристических объектов.