Ставропольские дачники выиграли 1 млн на ремонт дороги

В Ставрополе садоводческое некоммерческое товарищество «Прелесть» выиграло субсидию в размере почти 1 млн рублей. На эти деньги дачники смогут отремонтировать участок дороги от улицы Восточной до улицы Грушевой.

Как рассказали в администрации краевого центра, в муниципальной программе, направленной на поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, несложно принять участие.

Главное - иметь статус юридического лица, регистрацию на территории города и соответствовать требованиям порядка предоставления субсидии.

Заявки на участие в конкурсе принимает комитет городского хозяйства администрации Ставрополя до 2 августа включительно. Дачников ждут ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов). Комитет находится по адресу: Ставрополь, улица Дзержинского, 116В/1.

Отмечается, что деньги выделяет городская казна. И они рассчитаны на строительство, реконструкцию, ремонт систем водоснабжения и водоотведения, линий электропередач, газоснабжения и дорог.

- Обязательным условием получения такой субсидии является софинансирование ремонтных и строительных работ со стороны дачников – не менее 50 процентов от суммы проекта. В этом году на эту программу выделено 5 миллионов рублей, - добавили в мэрии.