В Дагестане произошло ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими

В пригороде столицы Дагестана, на 467 километре дороги «Астрахань-Махачкала», 17 июля 2021 года, примерно в 4:10, произошла смертельная авария.

Как рассказали сайту stav.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану, 32-летний житель Кизляра за рулем легковушки «ВАЗ-217030» наскочил на перильные ограждения и в последующем врезался в опору ЛЭП. На месте погиб пассажир, 23-летний житель Чародинского района.

- Водитель и еще 2 пассажира 23 и 25 лет с различными телесными повреждениями госпитализированы в одну из больниц Махачкалы, - добавили в полиции. - По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.