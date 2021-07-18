- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Где сделать прививку против коронавируса в Махачкале на выходных и в праздничные дни, рассказали в Минздраве Дагестана.

С 18 по 20 июля пройти вакцинацию можно сделать сразу по нескольким адресам.

Прививочный пункт будет работать рядом с Аварским театром на Родопском бульваре, рассказали в министерстве здравоохранения РД. А также возле Филармонии на Родопском бульваре, в здании ДГМУ на площади Ленина и в парке Ленинского комсомола.

Сделать прививку можно будет еще в пункте, развернутом рядом со Вторым рынком («Атриум») на улице Батырая, а также на рынке по улице Ирчи Казака.

- Время работы этих мобильных прививочных пунктов: 10:00 - 19:00, - уточнили в ведомстве. - Вакцинация будет проводиться после осмотра врача, после вакцинации обязательно наблюдение в течение 30 минут. С собой нужно иметь копию паспорта и СНИЛС.