В Ставропольском крае с 18 по 21 июля ожидается чрезвычайная пожароопасность

В Ставропольском крае, по данным местного Гидрометцентра, сегодня с 15:00 и до конца суток 18 числа, а также 19-21 июля 2021 года ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса (!).

Штормовое предупреждение распространяется на следующие районы и округа: Кочубеевский, Красногвардейский, Новоалександровский, Изобильненский, Труновский, Ипатовский, Апанасенковский, Петровский, Туркменский, Благодарненский, Арзгирский, Буденновский, Левокумский, Нефтекумский, Степновский, Курский, Шпаковский, Грачевский, Андроповский, Александровский, Новоселицкий, Минераловодский, Георгиевский, Советский, Кировский.

В ГУ МЧС по региону предупреждают, что существует вероятность возникновения ЧП не выше локального уровня, связанных с низовыми беглыми и низовыми устойчивыми пожарами.