Три человека пострадали в ДТП на дороге «Черкесск-Привольное»

Накануне, 17 июля 2021 года, на 10 км дороги «Черкесск-Привольное» столкнулись три легковушки.

Как рассказали сайту stav.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Карачаево-Черкесску, водитель отечественной машины «ВАЗ-21140» выехал на полосу встречного движения, где врезался в иномарку «Volkswagen-Passat». После этого водитель «Лады Приоры», двигавшийся в попутном направлении, столкнулся с «ВАЗ-21140».

- С различными телесными повреждениям в лечебное учреждение доставлены и госпитализированы трое пассажиров из «Volkswagen-Passat», - сообщили в полиции. - Водители трезвые.

Выясняются причины и обстоятельтсва произошедшего. В ведомстве добавили, что участок дороги, на котором произошло ДТП, не является очагом аварийности.