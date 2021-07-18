Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 июля 2021 13:44

На Ставрополье жилье стали строить в 1,6 раза больше

Об этом сообщил губернатор
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставропольском крае выросли темпы строительства жилых домов. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм, за минувшие полгода в регионе сдали 670,2 тысяч квадратных метров жилой площади.

- Это в 1,6 раза больше, чем за тот же период 2020 года. Важный результат, - отметил Владимиров.

По его мнению, растущее строительство обеспечивает загрузку мощностей в 5-6 смежных отраслях, а также обеспечивает население рабочими местами.

Уточняется, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в текущем году на Ставрополье планируется построить 1 миллион 314 тысяч квадратных метров жилья.

- Получается, показатель выполнен уже более чем наполовину, - отметил губернатор.