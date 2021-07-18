В Кабардино-Балкарии мать обвиняют в истязании своего 9-летнего сына

Жительницу Чегемского района Кабардино-Балкарии обвиняют в истязании своего 9-летнего сына. Как сообщает СУ СКР по республике, матери предъявлено обвинение по статье 117 УК РФ ("Истязание") и статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

По версии следствия, с ноября 2020 года по апрель 2021 года женщина систематически била ребенка и угрожала ему насилием по малозначительным поводам.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, - сообщили в пресс-службе ведомства.