Минэнерго Дагестана и «Россети Северный Кавказ» совместно контролируют подготовку электросетевого комплекса республики к ОЗП

Компанией «Россети Северный Кавказ» принято решение об увеличении финансирования ремонтной кампании текущего года на энергообъектах Дагестана до 656 млн рублей

Состоялась рабочая встреча министра энергетики и ЖКХ Дагестана Ризвана Мурадова и заместителя генерального директора по взаимодействию с органами власти «Россети Северный Кавказ» Сергея Полякова.

В обсуждении актуальных вопросов также приняли участие директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Магомед Абдурашидов и заместитель профильного министра Магомед Алибеков.

Стороны обсудили совместные задачи, которые предстоит решать по итогам заседания межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу и республиканского штаба по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов.

Среди ключевых тем диалога - ход реализации поручений Главы РД Сергея Меликова, которые были даны в рамках указанного Заседания по подготовке энергокомплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду (ОЗП). В частности, особое внимание уделено вопросам повышения устойчивого энергоснабжения республики, платежной дисциплины, а также оперативности проведения аварии но-восстановительных мероприятий в период технологических нарушений на объектах филиала "Дагэнерго".

Представители энергокомпании акцентировали внимание на том, что Дагестан – в фокусе особого внимания «Россети Северный Кавказ». На данный момент на территории республики энергокомпания реализует программы повышения надёжности электроснабжения, снижения потерь ресурса в электрических сетях, выделяет дополнительные денежные средства на ремонт энергообъектов. Так, например, компанией «Россети Северный Кавказ» принято решение об увеличении финансирования ремонтной кампании текущего года на энергообъектах Республики Дагестан до 656 млн рублей. Рост вложений в сравнении с запланированным ранее объемом средств на 2021 год составит 268 млн рублей. Увеличение финансирования связано с возросшим объемом отраслевых задач. Дополнительные средства будут направлены на капитальный ремонт распределительных сетей и подстанций в районах Дагестана в рамках программы модернизации электросетевого комплекса республики Дагестан.

Итогом встречи стали договоренности о более плотном сотрудничестве энергетиков и ведомства, поскольку совместные действия более эффективны для достижения главной цели сторон - обеспечения надежного энергоснабжения Дагестана.