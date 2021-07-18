В Кабардино-Балкарии провели 617 тысяч тестов на коронавирус

В Кабардино-Балкарии за сутки коронавирус подтвердился еще у 72 человек. За все время пандемии вирус обнаружили у 25 936 жителей. В том числе 24 228 выздоровевших (+28).

Проведено в республике 617 707 тестов на COVID-19 (за сутки +1869.

Скончались за все время 553 пациента с подтвержденным коронавирусом (+3).

- В настоящее время в госпиталях получают медицинскую помощь 577 пациентов, - комментируют в Минздраве республики. - Как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавируснои инфекции. Из них в реанимациях – 82 человека. Всего в 3-х госпиталях разве рнуто 697 коек.