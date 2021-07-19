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Общество19 июля 2021 8:39

В Ставрополе на пересечении Карла Маркса и улицы Казачьей установят светофор

Это позволит оптимизировать транспортные и пешеходные потоки на одном из самых оживленных перекрестков города
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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В Ставрополе стартовало устройство светофора на пересечении проспекта К. Маркса и улицы Казачьей.

Это позволит оптимизировать транспортные и пешеходные потоки на одном из самых оживленных перекрестков города. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Там же и рассказали, что этот участок вошел в список самых аварийных в нашем городе. Напомним, по итогам 2020 года в городе насчитывалось 16 подобных отрезков городских дорог.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в 2021 году на территории Ставрополя модернизируют 14 светофоров. В краевом центре отремонтируют 18 километров автомобильных дорог на 12 участках.