В Ставрополе на пересечении Карла Маркса и улицы Казачьей установят светофор

В Ставрополе стартовало устройство светофора на пересечении проспекта К. Маркса и улицы Казачьей.

Это позволит оптимизировать транспортные и пешеходные потоки на одном из самых оживленных перекрестков города. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Там же и рассказали, что этот участок вошел в список самых аварийных в нашем городе. Напомним, по итогам 2020 года в городе насчитывалось 16 подобных отрезков городских дорог.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в 2021 году на территории Ставрополя модернизируют 14 светофоров. В краевом центре отремонтируют 18 километров автомобильных дорог на 12 участках.