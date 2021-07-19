На Ставрополье 53-летний лихач в полночь насмерть сбил пешехода

Авария произошла на трассе «Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская». Фото: УГИБДД по СК

В полночь в Кочубеевском районе Ставропольского края произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы УГИБДД по СК, 53-летний лихач на «Ладе Весте» двигался по трассе «Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская», не заметил идущего в попутном направлении по правой обочине пешехода и сбил его.

- Светоотражающих элементов на его одежде не было, - уточнили сайту stav.kp.ru в ГИБДД. - От полученных травм пешеход скончался в больнице. Его личность устанавливается.

А вот личность водителя полицейским известна хорошо - местный житель за последние два года неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе семь раз за превышение скорости. В момент аварии он был трезв. Проверка продолжается.

Также сотрудники ГИБДД продолжают проверку в отношении 18-летнего ставропольского студента, устроившего смертельное ДТП в Ипатовском районе края. Пока родителей не было дома, он взял ключи от автомобиля и позвал двух подруг кататься, несмотря на отсутствие водительских прав. На большой скорости он потерял управление и слетел с трассы.