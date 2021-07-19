В Пятигорске медработник ответит за продажу поддельного документа о прохождении ПЦР - теста на COVID-19

В Пятигорске сотрудница одного из частных медицинских учреждений подозревается в изготовлении и продаже поддельного документа о прохождении ПЦР - теста на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

По данным ведомства, 41-летняя жительница Пятигорска, будучи медицинским работником, сымитировала забор биологического материала.

Затем она изготовила и выдала справку с отрицательными результатами якобы проведенного лабораторного исследования.

За свою услугу женщина получила денежное вознаграждение. Против нее возбудили уголовное дело по статье: «Пособничество в подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем регионе продолжается тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции.

На сегодня провели 2 миллион 112 тысяч таких исследований. По словам Владимира Владимирова, с заболевшими работают медики.