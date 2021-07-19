Шесть человек скончались от коронавируса за сутки на Ставрополье

В Ставропольском крае продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За вчерашний день скончались еще шесть человек.

- Вчера скончались 6 пациентов, с подтвержденным COVID-19. Соболезную их родным, написал губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Число умерших в регионе достигло 1800. За прошедшие сутки еще 61 пациент в нашем крае выздоровели и были выписаны из-под наблюдения врачей. Число тех, кто справился с болезнью приближается к 55,4 тысячи человек.

В нашем регионе продолжается тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции.

На сегодня провели 2 миллион 112 тысяч таких исследований. По словам Владимира Владимирова, с заболевшими работают медики.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки на Ставрополье заболело 267 человек. Число зараженных в крае достигло 61021.