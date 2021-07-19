В Невинномысске от коронавируса скончалась идейная антипрививочница

Печальную новость сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 19 июля на своей странице в Инстаграме.

К сожалению, не так давно идейная антипрививочница, у которой был подтвержден коронавирус, умерла в Невинномысске.

- Вспоминаю об этом каждый раз, когда читаю в соцсетях посты про вред прививок – вот такие рассуждения намного вреднее, потому что губят людей. Твердо в этом уверен, - поделился Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске медработник ответит за продажу поддельного документа о прохождении ПЦР - теста на COVID-19. За свою услугу женщина получила денежное вознаграждение.

Против нее возбудили уголовное дело по статье: «Пособничество в подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».