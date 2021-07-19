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Общество19 июля 2021 8:18

На Ставрополье установлен новый антирекорд по росту заболевших коронавирусом

За вчерашний день скончались шесть пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форм
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. За сутки заразились еще 267 человек. Число заболевших достигло 61021.

Также за вчерашний день скончались шесть пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших в крае достигло 1800. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Защиту от инфекции поможет сформировать вакцинация. Но и об обычных мерах эпидемиологической профилактики забывать не стоит. Их важно соблюдать. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.