На Ставрополье установлен новый антирекорд по росту заболевших коронавирусом

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. За сутки заразились еще 267 человек. Число заболевших достигло 61021.

Также за вчерашний день скончались шесть пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших в крае достигло 1800. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Защиту от инфекции поможет сформировать вакцинация. Но и об обычных мерах эпидемиологической профилактики забывать не стоит. Их важно соблюдать. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.