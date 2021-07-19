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Происшествия19 июля 2021 10:28

В Ставропольском крае следователи проводят проверку по факту смерти двух человек при пожаре

По предварительным данным, пожар произошел из-за непотушенной сигареты
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Инцидент произошел 18 июля в одном из домов села Сухая Буйвола в Петровском городском округе.

Там после тушения пожара были обнаружены тела двух мужчин с термическими ожогами. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР России.

По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, пожар произошел из-за непотушенной сигареты, которую оставили мужчины во время распития спиртных напитков.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы. Процессуальное решение будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных действий.