В Ставропольском крае следователи проводят проверку по факту смерти двух человек при пожаре

Инцидент произошел 18 июля в одном из домов села Сухая Буйвола в Петровском городском округе.

Там после тушения пожара были обнаружены тела двух мужчин с термическими ожогами. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР России.

По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, пожар произошел из-за непотушенной сигареты, которую оставили мужчины во время распития спиртных напитков.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы. Процессуальное решение будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных действий.