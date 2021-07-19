На Ставрополье обмолочено 70 % уборочной площади

Продолжающаяся на Ставрополье уборочная кампания стала одной из тем еженедельного рабочего совещания краевого правительства.

Как сообщил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников, аграрии региона вышли на хорошие темпы уборки зерновых. На сегодняшний день убрано 1,6 миллионов гектаров или около 70% от общей уборочной площади. Намолот составил 5,7 миллионов тонн при средней урожайности 36,4 центнера с гектара. Это на 40% больше результатов прошлого года.

Лидерами по урожайности являются Кочубеевский, Новоалександровский и Изобильненский округа, где собирают более 60 центнеров с гектара.

Было отмечено высокое качество урожая текущего года. Около 90% -продовольственное зерно.

По поручению губернатора Владимира Владимирова ведется работа по обеспечению противопожарной безопасности в местах проведения уборки, организована опашка полей и лесополос. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.