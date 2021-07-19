В Ставрополе вновь выросло число бригад, выезжающих на вызовы больных с коронавирусом

В Ставрополе из-за роста числа заболеваемости коронавирусной инфекцией станция скорой помощи увеличила число бригад, выезжающих на вызовы больных с симптомами Covid-19, в числе которых повышенная температура и одышка.

Так, еще месяц назад в Ставрополе на вызовы к пациентам с симптомами коронавируса выезжали 5 бригад, то сегодня на смену вышли 8. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал главный врач Ставропольской краевой клинической станции скорой медицинской помощи Антон Фарсиянц.

- Месяц назад работали 5 бригад, вчера действовали 7, а уже сегодня с утра на дежурство заступили 8 бригад скорой помощи, - рассказал главный врач Ставропольской краевой клинической станции скорой медицинской помощи Антон Фарсиянц. - В пик, зимой 2020-2021 года, работали 13! Сейчас в крае в среднем за сутки в больницы с коронавирусной инфекцией госпитализируют 130 - 150 человек.

По словам главврача станции скорой помощи, коронавирус «омолодился».

- Чаще стали встречать заболевших, которым нет 50-ти, а то и 40 лет, - говорит Антон Фарсиянц.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За вчерашний день, 18 июля 2021 года, скончались еще шесть человек.