В Ставропольском крае до 24 июля проходит операция «Скорость»

Фоото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На дорогах Ставрополья с 14 по 24 июля проходит операция «Скорость». Так, за 4 дня рейдов к административной ответственности уже привлекли около 650 водителей, которые нарушили установленный законом скоростной режим.

Кроме того, около 250 материалов направлены в суд, так как нарушения в этих случаях попадают под санкции лишения права управления сроком до 1 года.

Скорость нарушителей измеряется с помощью мобильных приборов «бинаров». Удалить данные из которых невозможно, поэтому исключена коррупционная составляющая.

«Бинарами» оборудованы не только патрульные автомобили сотрудников ДПС, но и автомашины «скрытого патруля», которые передвигаются в транспортном потоке без цветографической окраски и передают ближайшему экипажу данные нарушителей.

Рейды пройдут по всему краю до конца недели. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.