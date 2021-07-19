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Общество19 июля 2021 14:34

В Ставрополе работают 22 группы для проверки соблюдения профилактических мер в общественных местах

Краевая столица лидирует по числу заболевших ковид в регионе
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

В Ставрополе работают 22 группы для проверки соблюдения профилактических мер в общественных местах.

Губернатор края встретился с главой краевого центра, чтобы обсудить несколько тем. Одной из них стала актуальная тема – противодействие распространению коронавируса.

- Есть правила профилактики, есть решения, принятые для защиты здоровья людей. Внимательное отношение к их соблюдению, выполнению помогает снизить риски распространения болезни. Контроль здесь должен быть соответствующий, - отметил губернатор.

Кстати, Ставрополь лидирует по числу заболевших ковид в регионе. Там за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 51 жителя. Число зараженных за весь период пандемии в краевом центре достигло 11823.