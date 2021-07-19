На Ставрополье 19 июля выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

За последние сутки в нашем крае от коронавируса скончались шесть пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье 19 июля установлен новый антирекорд по росту заболевших коронавирусом. За сутки заразились еще 267 человек. Число заболевших достигло 61021.

Больше всех заболевших зафиксировано в Ставрополе. Там за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 51 жителя. Число зараженных за весь период пандемии в краевом центре достигло 11823. На втором месте расположился Георгиевский городской округ. Там за сутки диагноз подтвердился у 24 человек.

За весь период число заболевших в округе достигло 3198. В Кисловодске за вчерашний день диагноз подтвердился у 18 жителей. Всего на курорте заболело 2659.

В Буденновском районе за сутки заразились – 16 человек, в Ипатовском городском округе – 15, в Ессентуках – 13. В Пятигорске за вчерашний день диагноз подтвердился у 10 человек. Столько же (10) человек выявили за сутки в Благодарненском районе.

В Предгорном районе за вчерашний день заразились 9 человек, в Изобильненском, Новоалександроском – по 8. В других районах и округах – меньше 7 заболевших за сутки. Александровский и Туркменский район выделились в этом списки. В этих населенных пунктах за вчерашний день не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом.

Также по-прежнему, лидером по числу с наименьшим числом зараженных ковид остается город Лермонтов.

Там за сутки не выявили ни одного заболевшего. А за весь период пандемии число зараженных достигло 6.

Напомним, что 19 июля на своей странице в Инстаграме губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил печальную новость.

К сожалению, не так давно идейная антипрививочница, у которой был подтвержден коронавирус, умерла в Невинномысске.

- Вспоминаю об этом каждый раз, когда читаю в соцсетях посты про вред прививок – вот такие рассуждения намного вреднее, потому что губят людей. Твердо в этом уверен, - поделился Владимир Владимиров.

В нашем регионе продолжается вакцинация. Так, остаток вакцины на 19 июля по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 33444 дозы, а по второму 189923 дозы.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 161300 человек. Причем за последние сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 412 человек.

Через интернет на вакцинацию записались 51909 жителей края, за последние 24 часа +188 человек.

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