«Это не цифры — это люди!»: в Невинномысске директор кладбища показал, к чему привела пандемия

Олег Колпаков рассказал, что за время пандемии городское кладбище заметно разрослось

В Невинномысске директор муниципальной похоронной службы «Гарантия» записал видеообращение о том, как коронавирус повлиял на его работу. Олег Колпаков рассказал, что за время пандемии городское кладбище заметно разрослось. С его слов, раньше приходилось хоронить 110-113 человек в месяц, то теперь по 196 (!).

Ролик выложил на своей странице в Instagram глава Невинномысска Михаил Миненков.

- Государство понимает, что иммунитет человека не сможет справиться с этой болезнью и делает все, чтобы уберечь нас от опасностей, - подчеркнул директор кладбища. - Государство дает нам возможность бесплатно вакцинироваться и поддержать свой иммунитет, - добавил Олег Колпаков.

Михаил Миненков указал в публикации, что на 19 июля 2021 года число болеющих COVID-19 превысило 250 человек и стационар продолжает пополняться пациентами. Глава Невинномысска подчеркнул, что почти 60 тысяч невинномысцев должны пройти вакцинацию против коронавируса, чтобы у жителей города выработался коллективный иммунитет.

- Сегодня на дворе век визуалистов. Видеоряд может сказать больше, чем цифры. Еще одна примета времени - деление на тех, кто понимает, что без вакцинации мы не остановим болезнь и тех, кто уперся в бредовую идею «чипизации», сырой вакцины и желания как-то уменьшить нагрузку на почву, как-то извести население. Друзья, берегите себя и берегите ближних, своих родных, друзей и знакомых. В городе масса возможностей получить прививку, вакцина есть. Есть даже круглосуточные пункты вакцинации. Здоровья нам друзья, - обратился Михаил Миненков к горожанам.