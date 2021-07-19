«Выгодный ВЭД» - новая акция банк Уралсиб для бизнеса

Фото: банка "Уралсиб".

Клиенты банка Уралсиб, которые перевели свой бизнес в сфере внешнеэкономической деятельности на обслуживание в это финансовое учреждение, получают приятный бонус. А именно - бесплатную услугу валютного контроля на три месяца с момента подключения к акции «Выгодный ВЭД». Она стартовала 19 июля и продлится до конца года. Причем участвовать в акции могут не только нынешние клиенты банка, но и новые.

Перевестись на «Выгодный ВЭД» могут клиенты банка Уралсиб, которые либо вообще еще не пользовались услугами валютного контроля в банке, либо не делали это в течение 2020-2021 годов. Услуга доступна как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических и физических лиц, которые занимаются частной практикой на территории России.

Получить более подробную информацию об акции можно по телефону «горячей линии» для бизнес-клиентов 8-800-700-77-16, или на сайте банка.