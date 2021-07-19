Вице-премьер Правительства России Новак назначен куратором СКФО

Вице-премьер Правительства России Александр Валентинович Новак назначен куратором Северо-Кавказского федерального округа.

- Ставрополье сегодня - один из пионеров российской «зеленой» энергетики. У нас построены промышленная солнечная электростанция, два ветропарка, на очереди новые проекты. Мы планируем, что в 2024 году на Ставрополье будут работать объекты солнечной и ветровой генерации общей мощностью 1 гигаватт. Альтернативная энергетика – одно из профильных направлений, которые Александр Валентинович курирует в Правительстве России, - написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

Александр Валентинович Новак родился 23 августа 1971 года в городе Авдеевка Донецкой области Украинской ССР (ныне Украина). С 2000 по 2002 год был заместителем, затем первым заместителем главы г. Норильска Олега Бударгина по финансово-экономическим вопросам.

С 21 мая 2012 года Александр Новак занимал пост министра энергетики РФ в правительствах Дмитрия Медведева (2012-2020 годы) и Михаила Мишустина (с 2020 года). В 2012 году сменил во главе ведомства Сергея Шматко.

Президент Электроэнергетического совета СНГ (с 25 мая 2012 года). Член Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (с июня 2012 года).