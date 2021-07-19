В Махачкале пропала 16-летняя девушка в хиджабе

Родные просят помочь в поисках жительницы Левашинского района по имени Насруллаева Зайнаб Шамильевна

В Дагестане пропала 16-летняя девушка в хиджабе. Родные просят помочь в поисках жительницы Левашинского района по имени Насруллаева Зайнаб Шамильевна.

Известно, что 17 июля 2021 года девушка, находясь в районе улицы Ирчи Казака города Махачкалы, пропала без вести.

16-летняя Зайнаб была одета: черная юбка, черная косынка, желтые кроссовки. Если вы владеете какой-либо информацией, просьба сообщить об этом по телефону: 89094869229.