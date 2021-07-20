На Ставрополье 20 июля установили новый антирекорд по росту заболевших коронавирусом. Так, за сутки заразился 271 человек. Число заболевших достигло 61292. За вчерашний день выздоровело 108 человек. За весь период пандемии на Саврополье болезнь смогли победить 55492.

В крае продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Так, за вчерашний день жертвами болезни стали 7 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших на Ставрополье достигло 1807. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Остановить пандемию поможет вакцинация. Вчера прививку первым компонентом вакцины сделали еще 4 570 наших земляков. Мы продвинулись на пути к достижению цели - формированию коллективного иммунитета против COVID-19. Но она пока еще не так близка. Прививаться важно! Берегите себя! Всем желаю здоровья! – написал Владимир Владимиров на своей странице в сети.

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