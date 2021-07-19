«Посты про вред прививок губят людей»: на Ставрополье от коронавируса скончалась идейная антипрививочница

Жертвой болезни стала жительница города Невинномысск Ставропольского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье растет количество желающих вакцинироваться, но по-прежнему немало и тех, кто не хочет этого делать по идейным соображениям. Чаще всего звучат следующие аргументы: «Какой смысл вакцинироваться, если я болел, а привитые могут также заболеть» или «Планирую стать мамой, не знаю, как прививка отразится на будущем ребенке».

В любой поликлинике перед вакцинацией можно пройти медосмотр у терапевта, сдать анализы и получить профессиональное заключение врача - можно ли прививаться. Основными противопоказаниями служат острые заболевания либо обострения хронических проблем со здоровьем. Но люди продолжают слушать не врачей, а «экспертов» из соцсетей. Их посты про вред прививок губят людей, считает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

- К сожалению, не так давно идейная антипрививочница, у которой был подтвержден коронавирус, умерла, - поделился печальной новостью на своей странице в Инстаграм глава региона 19 июля.

Известно, что жертвой болезни стала жительница города Невинномысск Ставропольского края. Болезнь пациентки протекала в тяжелой форме. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти женщину, но не удалось.

- Вспоминаю об этом каждый раз, когда читаю в соцсетях посты про вред прививок – вот такие рассуждения намного вреднее, потому что губят людей. Твердо в этом уверен, - подытожил губернатор Ставрополья.

Также Владимир Владимиров рассказал землякам о женщине-враче, которая недавно переболела коронавирусом в тяжелой форме и изменила свое отношение к вакцинации. Хотя, сама пациентка изначально яро выступала против прививок:

Ставропольский врач переболела коронавирусом в тяжелой форме и изменила свое отношение к вакцинации

- Сейчас эта женщина выздоровела и свои взгляды на жизнь пересмотрела. У этой истории болезни достаточно счастливый финал, - поделился губернатор.

- Болезнь эта очень и очень тяжелая, и совершенно непредсказуемая. И мое отношение к вакцинации неизбежно изменилось. Для меня эта ситуация стала нелегким, но очень важным уроком, - рассказала медик.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье выросли не только темпы вакцинации, но и запас вакцины, который позволит сделать прививку от коронавируса еще более доступной.

- Большая партия пришла в край на выходных. И к сегодняшнему утру запас первого компонента достиг рекордного для Ставрополья уровня 95 179 доз. Это максимум с начала прививочной кампании. Эта вакцина уже направляется в медучреждения, - глава региона.