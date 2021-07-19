Запас вакцины против Covid-19 на Ставрополье достиг рекордного уровня

На Ставрополье выросли не только темпы вакцинации, но и запас вакцины, который позволит сделать прививку от коронавируса еще более доступной. Об этом 19 июля сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм.

- Большая партия пришла в край на выходных. И к сегодняшнему утру запас первого компонента достиг рекордного для Ставрополья уровня 95 179 доз. Это максимум с начала прививочной кампании. Эта вакцина уже направляется в медучреждения, - уточнил Владимиров.

Также в наличии имеется 251 410 доз второго компонента. Губернатор Ставрополья сообщил, что новые поставки еще последуют.

- В нашем крае у каждого есть возможность, не тратя драгоценное время на страхи, сомнения и советы доморощенных экспертов, защитить себя и близких от COVID-19. На сегодня прививку первым компонентом сделали 487,5 тысячи человек. Полностью прошли иммунизацию 331 тысяча ставропольчан.

Кстати, среди вакцинированных 161,5 тысячи человек в возрасте старше 60 лет.

Ранее Владимир Владимиров рассказал о пациентке, которая работает медиком и была стойкой противницей вакцинации против коронавируса. Женщина заразилась ковидом, ей оказали помощь в лечении.

Болезнь протекала очень тяжело. Сейчас пациентка выздоровела и свои взгляды на жизнь пересмотрела.

- Болезнь эта очень тяжелая, и совершенно непредсказуемая. И мое отношение к вакцинации неизбежно изменилось, - написала ставропольчанка губернатора в сообщении.